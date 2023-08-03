الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام من القبض على 4 متهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز قبل ساعات.

وكان قد  تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بالعثور علي جثة يوسف حسن هاشم موظف بالمعاش ومصاب بسحجات بالجسم قرب منطقة مقابر مدينة المستقبل ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير لكشف لغز الواقعة ضم الرائد محمود مأمون والنقباء أحمد عاطف ومصطفى حرب معاونو مباحث أبوصوير.

ونجحت مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة في أقل من 10 ساعات وهم 4 أشخاص بينهم شخص وزوجته واثنين من أقاربهما ورصد تحركاتهم بعد سرقة السيارة بغرض بيعها، وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض عليهم.

واستعادت مباحث أبوصوير السيارة المسروقة، وبمواجهة المتهمين بتحريات المباحث أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم باصطحاب المجني عليه بغرض توصيلهم إلي إحدي المناطق في مدينة المستقبل.
واعترف المتهمون بقيامهم بالتخلص من المجني عليه في أحدي المناطق النائية قرب مقابر مدينة المستقبل، مستغلين هدوء المنطقة وخلوها من المارة وإلقاء الجثمان في الشارع والفرار بالسيارة.

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