الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 14 شخصًا في هجوم بسكين قرب العاصمة سول

هجوم بسكين قرب العاصمة
هجوم بسكين قرب العاصمة سول

أعلن الأمن الكوري الجنوبي إصابة 14 شخصًا بجروح اليوم بعد أن قاد رجل سيارة في ممر المشاة وقام بحادثة طعن بسكين في متجر في "سيونجنام"، جنوب العاصمة سول مباشرة.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به وهو في العشرينات من العمر، بعد 5 دقائق فقط من تلقي بلاغ نحو الساعة 5:55 مساء، الذي يفيد بأن رجلا كان يطعن الناس في المتجر المجاور لمحطة مترو الأنفاق "سيوهيون"، بحسب ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

كما ذكرت الشرطة أن المشتبه به يعمل في قطاع خدمات التوصيل، مبينة أن 9 أشخاص تعرضوا للطعن من قبل المشتبه به، من بينهم 8 أشخاص في حالة حرجة؛ بينما صدم 4 آخرين بسيارته قبل الهجوم، من بينهم اثنان كانت إصابتهم خطيرة.

ردد أقوال غير مفهومة

أشارت الشرطة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح من 20 - 70 عامًا، لافتة إلى أن المشتبه به ردد أقوالا غير مفهومة، منها أن "مجموعة مجهولة" حاولت اغتياله بقاتل مأجور.

وباستخدام اختبار سريع لتحليل المخدرات، كانت نتيجة "تشوي" سلبية، كما تبين أنه لم يكن مخمورا.

وتخطط الشرطة لإرسال عينات من شعره إلى دائرة الطب الشرعي الوطنية لإجراء فحوصات تفصيلية وفحص سجلات صحته النفسية.

ووفقا لشهود في موقع الهجوم، كان المشتبه به يرتدي زيا أسود ونظارة شمسية ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سنتيمترا، ودخل المشتبه به المتجر بعد أن توقفت سيارته.

وإدعى بعض الشهود أنه كان هناك أكثر من مجرم واحد، ولكن خلصت الشرطة إلى عدم وجود شركاء في الجريمة.

من جهته، وصف المفوض العام للشرطة في كوريا الجنوبية، يون هي-كيون، الحادث بأنه "من أعمال الترويع"، متعهدًا بزيادة الدوريات في المناطق المزدحمة وتعزيز المراقبة من خلال الكاميرات الأمنية.

شرطة كوريا الجنوبية إصابة 14 شخصا هجوم بسكين متجر سول

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