الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

تعلن جامعة المنصورة الجديدة أن باب تسجيل الرغبات على موقع الجامعة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية سيظل مفتوحًا حتى يعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط القبول والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة  لقبول وتنسيق  الطلاب وفقًا لرغباتهم وبما يتلائم مع مجموع درجاتهم بعد عمل تنسيق داخلي من بين المتقدمين لكل كلية بعد غلق باب التقدم.

وتنوه الجامعة بأن التقديم لتسجيل الرغبات على موقع الجامعة لا يتطلب دفع أي رسوم ولن يتم تحصيل رسوم من الطلاب المتقدمين إلا بعد  ترشيحهم للقبول بالجامعة.

 

الأعلى للجامعات الثانوية العامة الثانوية الأزهرية المجلس الأعلى للجامعات المنصورة الجديدة تسجيل رغبات تسجيل الرغبات

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