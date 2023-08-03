المشدد 5 سنوات لسيدة لاستقطاب أشخاص للسفر بطريقة غير شرعية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريهما مبلغ مالي 200 ألف جنيه، عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات والمضبوطات، بعد اتهامها باستقطاب أشخاص لتسفيرهم بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 579 لسنة 2020 جناية قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمة بالاشتراك في قضية هجرة غير شرعية.

توصلت التحقيقات أن المتهمة "أ. س. م" صاحبة شركة خدمات سياحية، بالاشتراك مع آخرين تميت محاكمتهم، بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية، لاستقطاب راغبي السفر والاتفاق على تدبير وسيلة انتقالهم خارج البلاد بمقابل مادي، يقسم فيما بينهم، واتفقوا على تزوير مستندات راغبي السفر منسوب صدورها لجهات ومؤسسات ومصالح حكومية بغرض تقديمها إلى السفارات الأجنبية، وتقوم المتهمة بدورها بتسليمها لإحدى المتهمات لتقديمها إلى إحدى السفارات، وكذلك تتسلم المتهمة جزءًا من المبالغ المالية لسداد جزء من تكاليف تدابير الانتقال واصطناع الأختام منسوبة لبعض الشركات واستخدمها في الأوراق الخاصة براغبي السفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.