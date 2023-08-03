الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. قطار القوافل الطبية يصل مركز شباب أم عزام بالإسماعيلية

حياة كريمة
حياة كريمة

وصل قطار القوافل الطبية التابع لمبادرة «حياة كريمة»، مركز شباب أم عزام بمركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وتحويل المرضى لاستكمال العلاج بأقرب مستشفى، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج ذلك.

شملت القوافل الطبية العديد من التخصصات الطبية الهامة منها الباطنة، والمسالك البولية، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، كما شملت القافلة التحاليل الطبية، والأشعة.

وقال «عزت سعيد» لـ«الدستور»، إن القوافل الطبية التي تقدمها حياة كريمة تساعدنا في الكشف والعلاج بالمجان وجعلتنا نهتم بصحتنا نظرًا لاهتمامها الدائم بتنظيم قافلة كل عدة أسابيع والاطمئنان على صحتنا من الأمراض المزمنة موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة خالية من المشاكل قدر الإمكان.

وأضافت كريمة إبراهيم أحد أهالي القصاصين: "تنظيم الأسرة من أفضل التخصصات التي وفرتها الصحة للاطمئنان علي صحة الأم وأطفالها ودعم مستمر وكامل طوال فترة الحمل وبعد الولادة بدون أي تكلفة أو مصاريف، وأيضاً استفادت بوسائل منع الحمل التي تنظمها المبادرة من أجل الاستقرار الأسري وكل هذا بالمجان".

وأكد عزام علي سعادته بتلك القوافل الطبية المستمرة داخل محافظة الإسماعيلية خاصة في القري لتقديم دعم صحي كامل للمواطنين والاطمئنان على صحتهم بالمجان.

وشهدت القوافل الطبية إقبالاً كبيرًا من أهالي أم عزام، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل والأشعة والحالات التي تحتاج إلي جراحة يتم نقلها إلى المستشفيات الحكومية لتخضع إلي الكشف والعلاج بالمجان دون أي تكلفة حتى الاطمئنان على صحتهم.

مرضى محافظة الإسماعيلية مركز القصاصين قطار القوافل قطار القوافل الطبية توفير حياة كريمة

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