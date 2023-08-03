قناة الحياة تذيع حفل وائل الفشنى على الهواء ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة حفل المطرب وائل الفشني، اليوم الخميس، في الثامنة مساء، على قناة "الحياة" من مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار الفعاليات المتنوعة لمهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه.

يأتي حفل الفشني قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، والذي يقام على مسرح أرينا العلمين ويذاع على قناتي "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم على الهواء مباشرة. وفي نفس التوقيت ستتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما سيذاع في العاشرة من مساء غد الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.