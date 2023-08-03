الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: تكون سحب ركامية على أقصى جنوب البلاد.. يصاحبها سقوط أمطار خفيفة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى بداية تكون السحب الركامية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل - بحيرة ناصر) يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: مع وجود بعض الأتربة والرمال المثارة التى يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة ركب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الاقمار الصناعية السحب الركامية أبوسمبل

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