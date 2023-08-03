ممثل شباب حزب التجمع لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة والشكر موصول للرئيس السيسي

قال شعبان الجيوشي، ممثل عن شباب حزب التجمع، في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، لـ"الدستور" إن جلسات الحوار الوطني مثمرة جدًا، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تدشين الحوار الوطني، كما وجه التحية لكل القائمين على الحوار الوطني، والجلسات النقاشية.

أضاف ممثل عن شباب حزب التجمع، في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، إن الدولة تتكبد سنويًا الكثير من الأموال لإعانة المطلقات كمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أن المحاكم تناقش ملايين من قضايا الطلاق سنويًا، مطالبًا بتنظيم الورش والحملات التوعوية للشباب لحمايتهم من التفكك الأسري.



انطلقت اليوم الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعي، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.