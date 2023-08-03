زيزو والجزيرى يقودان هجوم الزمالك أمام النصر السعودى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة النصر السعودي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد عبدالرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.