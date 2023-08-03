الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيزو والجزيرى يقودان هجوم الزمالك أمام النصر السعودى

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة النصر السعودي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد عبدالرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو الزمالك النصر السعودي للبطولة العربية

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