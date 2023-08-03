"إكسترا نيوز" تبرز التعاون العسكري بين مصر واليونان

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" التعاون العسكري بين مصر واليونان خلال السنوات الماضية.

وذكر تقرير "إكسترا نيوز" أن التعاوزن العسكري بين القاهرة وأثينا زاد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إقامة العديد من التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن أبرز التدريبات العسكرية بين البلدين التدريب المصري اليوناني المشترك "ميدوزا".

كما نوه التقرير بعقد اجتماعات دورية بين مصر واليونان وقبرص لتعزيز التعاون المشترك، حيث نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية اليونانية.

ونفذت القوات الجوية المصرية مع القوات اليونانية التدريب الجوي المشترك "حورس 2015".