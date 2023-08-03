"سيدات المغرب" يكتبن التاريخ بالتأهل لثمن نهائى مونديال العالم

تمكن منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات من الفوز على نظيره الكولومبي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم.

ويذكر أن مونديال العالم للسيدات يقام الآن فى أستراليا ونيوزيلندا.

وسجلت هدف المباراة الوحيد لمنتخب أسود الأطلسي للسيدات، أنيسة حمراني بعد متابعة لركلة جزاء سددتها غزلان شباك في الدقيقة 45+4 من المباراة.

وكان هذا الفوز بمثابة إنجاز تاريخي لأسود الأطلسي لكرة القدم للسيدات، في مشاركته الأولى بكأس العالم حيث حجز مقعده في ثمن النهائي من المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في ثمن النهائي بالمونديال ظهر الثلاثاء المقبل.

ويواجه الفائز من مواجهة أسود الأطلسي ونظيره الديك الفرنسي، الفائز من لقاء أستراليا والدنمارك في ربع النهائي يوم 12 من الشهر الحالي في ربع النهائي.

واستفاد المنتخب المغربي من تعادل منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله، حيث جمع أسود الأطلس 6 نقاط في المركز الثاني وهو نفس رصيد منتخب كولومبيا إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

في حين تواجد منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل منتخب كوريا المجموعة بنقطة وحيدة.

في السياق، حرص الاتحاد المغربي لكرة القدم على الاحتفال بإنجاز منتخب السيدات حيث كتب عبر حسابه الرسمي على مواقع التدونيات القصير "تويتر": المستحيل ليس مغربيًا، مع نشر صورة لسيدات الأطلسي، من مباراة اليوم أمام منتخب كولومبيا.