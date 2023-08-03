الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملات تفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بالفيوم

المهندس السيد أحمد
المهندس السيد أحمد السيد

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثاني وتمكنت الحملة من  ضبط عدد17 شيكارة دقيق بلدي تم اعادة تعبئتها في شكائر علف بغية البيع في السوق السوداء وتحقيق الثراء تم التحفظ المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وتسليم المتهمين حضوريا والعرض على النيابة وذلك في إطار خطة المديرية ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.


وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

 ياتي استمرارا لتنفيذ توجهات  الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

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السلع الغذائية السلع الغذائي الحملات التفتيشية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة السيطرة على الأسواق السوق السوداء المواد البترولية المخابز والأسواق

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