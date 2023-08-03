الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

12 دولة تشارك فى بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

اتحاد الجمباز
اتحاد الجمباز

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة الدول المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وآنسات والتي تنطلق من 18 حتى 20 أغسطس الجاري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 12 دولة وهي مصر البلد المضيف أذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وارمينيا وجيورجيا  وتايبيه وكرواتيا ولبنان.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص للدول المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي للجمباز.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

واضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري علي مستوي العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

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