ماذا كان يفعل البابا شنودة الثالث في عيد ميلاده؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالذكرى المئوية لمولد البابا شنودة الثالث، وشرح مركز معلم الاجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث، ابرز عادات البابا شنودة في عيد ميلاده فعلى سبيل المثال سنة 1978 قضى البابا شنودة عيد ميلاده في اللقاءات والاجتماعات، حيث التقى بالمطران الراحل الأنبا بيشوى، وأخبر نيافة الأنبا بيشوى قداسة البابا بما كان من رحلته السياحية إلى فرنسا وبعض بلاد أوروبا. كما كان في انتظاره عدد كبير من الآباء الأساقفة والكهنة ومن أبنائه ومحبيه.

كما التقى قداسة البابا مع مطران الخرطوم، واستقبل قداسة البابا نيافة الأنبا دانيال وودعه يوم الخميس قبل عودة نيافته يوم الجمعة إلى الخرطوم..

وفي سنة 1979 قضاه في الصلوات الطقسية، حيث صلى قداسة البابا القداس الإلهي صباح الجمعة في الكاتدرائية الكبرى بالأنبا رويس يوم عيد ميلاده وولد قداسته سنة 1923 م وولد في هذه السنة أيضًا نيافة الأنبا أثناسيوس، والأنبا باسيليوس، والأنبا يوأنس وكان البابا في السادسة والخمسين من عمره.

وفي سنة 1981 البابا قضاه في الدير، حيث قضي قداسة البابا أسبوع في دير الأنبا بيشوى، ليبدأ عامًا جديدًا من حياته وهو العام التاسع والخمسون له، لذلك اعتذر قداسته عن اجتماع يوم الخميس اذلي كان مقرراه ليعقد في مصر الجديدة، واجتماع اخر في الكاتدرائية، وعاد إلى الاجتماعات في الأسبوع التالي.

وفي سنة 1986 قضاه في الرسامات، حيث قام قداسة البابا برسامة الشماس المهندس شاكر دوس كاهنًا للخدمة في أمريكا باسم القس أنجيلوس، واشترك في صلوات السيامة أصحاب النيافة/ الأنبا رويس والأنبا ميصائيل والأنبا بيسنتي، وحضر صلوات السيامة شباب من رحلة أمريكية ومعهم القس بيشوى ديمتري، وكان ذلك في كنيسة الأنبا شنوده في دير الأنبا بيشوى.

وفي سنة 1993 استقبل قداسة البابا بالمقر البابوي بالقاهرة/ اللجنة البابوية للاشراف على عيد القديس الأنبا شنوده بديره بسوهاج المكونة من أصحاب النيافة/ الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا ساويرس، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا بطرس. وحضر اللقاء القمص باسيليوس الأنبا بيشوى أمين الدير، كما استقبل قداسة البابا شباب وشابات إيبارشيات الصعيد التي اشتركت في المهرجان السادس لإيبارشيات الصعيد، وقام بتوزيع الجوائز والكؤوس عليهم. وكان عدد الحاضرين حوالى 400 منهم 130 من دشنا، وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا، الأنبا يوسف، والأنبا يوأنس. وفي سنة 1994 صلوات أقام قداسة البابا قداس في الكنيسة البطرسية بمناسبه عيد ميلاده الـ 71، واشترك معه في الصلاة/ الأنبا بيسنتي والأنبا يوأنس والقمص ميخائيل فهمي والقس إندراوس فهمي والقمص يوحنا رمزي.

كما حضر عدد كبير جدًا في الاجتماع الإسبوعي لقداسة البابا بالكاتدرائية الكبرى من إيبارشيات الإسكندرية والمنوفية وطنطا واستقبلهم في المقر البابوي وأظهروا شعورهم البنوي نحو قداسته.

وتزامنا مع ذلك أصدرت بعض الشخصيات العامة المصرية بيان إلى الصحف والمجلات لوقف التدخل في شئون الكنيسة المصرية، واحترام التقاليد المصرية التي تؤكد توحيد المصريين مسلمين ومسيحيين، و بيان أصدره خالد محيى الدين وأمينة شفيق والدكاترة صلاح العقاد ويونان لبيب رزق ووليم سليمان ورفعت السعيد وهالة مصطفى، ونشر في جريدة الوفد صفحة 1 يوم 3 أغسطس سنة 94.