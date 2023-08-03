الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو تعلن خسائر فادحة للجيش الأوكراني خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 38 مسيرة أوكرانية وصد جميع الهجمات المعادية وتصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور، وذلك في وقت تبادل طرفي الصراع إعلان إسقاط طائرات مسيرة فوق كييف وقرب موسكو.

ووفقا للتقرير اليومي للدفاع الروسية بشأن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير 2022، فقد صدت القوات الروسية أمس جميع المحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.

وأوضح التقرير أنه في محور دونيتسك تم صد ثماني هجمات معادية، والقضاء على 380 جنديا أوكرانيا ومدفعين من طراز "كراب" و"رابيرا" المضاد للدبابات، فيما تم تصفية ما يصل إلى 175 جندي أوكراني في محور جنوب دونيتسك، إلى جانب تدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع "هاوتزر- دي 30".

وبشأن محور زاباروجيه، أوضح التقرير أنه تم القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا ومدافع "هاوتزر- دي 20"، بينما في محور كوبيانسك تم صد هجوم وحدات اللواء 25 الأوكراني في لوغانسك، والقضاء على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع من طراز كراب بولندي الصنع، ومدافع "هاوتزر- دي 30".

وأشار التقرير إلى أنه في محور كراسني ليمانسك تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة. وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.

ولفت إلى أنه في محور خيرسون تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع "الهاوتزر- ماستا بي"، منوها إلى أنهتم تدمير 38 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

إسقاط متبادل للطائرات المسيرة

في وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية، إسقاط نحو 15 طائرة مسيرة أثناء هجوم ليلي روسي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.

بالتزامن، أعلنت روسيا إسقاط ست مسيرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مئتي كيلومتر عن موسكو، في ظل ازدياد هذا النوع من الهجمات التي تستهدف العاصمة.