الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز بثلاثية على جيونبوك موتورز وديًا

نيمار وباريس سان
نيمار وباريس سان جيرمان

تغلّب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على جيونبوك موتورز خلال جولتهما الصيفية، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024.

نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز بثلاثية على جيونبوك موتورز وديًا

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على جيونبوك موتورز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بوسان" في كوريا الجنوبية، والتي أقيمت في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا التسجيل بهدفه في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من المباراة الودية.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 83، سجل نيمار الهدف الثاني في مرمى جيونبوك موتورز، قبل أن يُضيف ماركو أسينسيو الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الودي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان أن يفتتح مشواره في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة لوريان، على ملعب "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الفرنسي، يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد توّج بلقب الدوري الفرنسي، بعدما أنهى الموسم الماضي 2022 - 2023 بتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان نيمار جيونبوك موتورز الدوري الفرنسي مباراة ودية

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