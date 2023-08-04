صاحب تمثال "العذراء" بدير درنكة: فكرة 9 سنين ترجتمها في 3 أشهر

تمثال ضخم للعذراء انتشرت صورته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط حالة من الإعجاب والاندهاش من قِبل المتابعين بسبب دقة وحجم التمثال المنحوت على يد شخص واحد فقط، وهو الدكتور جرجس الجاولي، رئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا، ونحات تمثال السيدة العذراء بدير درنكة في أسيوط، والذي يزوره حوالي 4 ملايين شخص سنويا.

شرح الدكتور جرجس الجاولي، نحات تمثال العذراء، أن عمل على صنع هذا التمثال على فترات طويلة وصلت إلى 3 أشهر بسبب انشغاله في عمله بالكلية، متابعًا: "يعني لو هنتكلم على شغل حقيقي، متواصل هو إني فضلت شغال حوالي شهر ونص بشكل مستمر دون انقطاع، وهذا التمثال هو أكبر تمثال موجود في مصر والشرق الأوسط حتى الآن".

وتابع جاولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "فكر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أن يكون هناك تمثال ضخم للسيدة العذراء، وبسبب السي في بتاعي في النحت، عجبه شغله، طلب مني أن أعمل على نحت التمثال، وهو وصل للفكرة دي بعد حوالي 9 سنين، على الفور بمجرد ما تواصل معي بدأت في التجهيزات لنحت أكبر تمثال للسيدة العذراء في مصر والشرق الأوسط".

وأضاف: "تمثال السيدة العذراء مريم وصل طوله إلى حوالي 9 أمتار و30 سم، وعرضه نحو 4 أمتار، وتم عمله من البرونز ووزنه نحو 10 أطنان، كما أنه تم استخدام نحو 50 مكعبا من الفوم في نحت التمثال".

وعن نحت التمثال على جزئين، قال: "السبب في إني أعمله على جزئين هو إن التمثال كبير جدًا، والأتيليه عندي ارتفاعه 6 أمتار، كنت بحاول أوفق وأشوف النسب، والترشيح ماشي مع بعضه، وراعيت إن الكتلة تكون مستقرة عشان لو وضع دون قاعدة يكون ثابت ولا يشكل أي خطر، وبعد ما خلصت القطعتين دول قطعناه على 20 قطعة مرقمين لكي يتم نقله".

وأشار إلى أن نحته لهذا التمثال أسعده كثيرًا، لأنه ساهم في إسعاد الآخرين من خلال عمل فني، كما أنه سيساعد على الارتقاء بالذوق العام، ونشر الثقافة البصرية في ربوع مصر، موضحا أن السبب في دخوله كلية الفنون الجميلة هو رؤيته لتمثال رمسيس في محطة مصر وإعجابه الشديد به، لذا هذا التمثال سيكون سبب في الترويج للسياحة أيضًا بعد رؤية السياح له في الدير، لأن هذا التمثال يضيف لمسة جمالية وجزء من تكريم السيدة العذراء.

تكلفة نحت التمثال

وعن تكلفة نحت التمثال، قال: "أحد رجال الأعمال الذي رفض ذكر اسمه هو من تكفل بمصاريف التمثال من الألف إلى الياء، ولكنه رفض الإفصاح عن التكلفة لأنه لا يريد الحصول على مدح من الناس، ولكن الأرقام التي ذكرت غير حقيقية"، لافتا إلى أن وضع التمثال في الدير في الاحتفالية هو تكريم كبير له.

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