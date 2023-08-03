6 دول أوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ

وسط المخاوف من ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العالم بفعل تغير المناخ، طالبت 6 دول أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، الخميس، باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة "أزمة المناخ"، بعد موجات الحرارة القاسية والحرائق والفيضانات.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد وقعت كلا من إيطاليا واليونان وكرواتيا وسلوفينيا ومالطا والبرتغال على بيان طالبوا فيه باتخاذ المزيد من الاجراءات العاجلة لمواجهة أزمة تغير المناخ.

وقال بيان موقع من قبل رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ونظراؤه في اليونان وكرواتيا وسلوفينيا ومالطا والبرتغال: "الظواهر الطبيعية الشديدة تدمر النظام البيئي، وتهدد حياتنا اليومية وطريقة حياتنا".

وأضاف الرؤساء في البيان: "لا مجال لتضييع الأمل بعد الآن، ولا مجال للتنازل لأسباب سياسية أو اقتصادية"، مشيرين إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط معرضة بشكل خاص لمخاطر نقص المياه والتصحر.

وتابع البيان: "على جميع دول البحر الأبيض المتوسط أن تنسق وتتحرك، وأن تشارك في جهد جماعي لوقف وعكس آثار أزمة المناخ".

يأتي هذا فيما شهدت مناطق واسعة من البحر الأبيض المتوسط موجة حر شديدة الشهر الماضي، وكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق المميتة في منطقة تمتد من الجزائر إلى تركيا.

تقرير: 6.5 مليار شخص عانوا من ارتفاع درجات الحرارة فى يوليو الماضي

هذا وسبق وحذر تقرير حديث من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، حيث بيّن التقرير الذي نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز تأثر 81٪ من سكان العالم من الحرارة في شهر يوليو المنصرم.

ارتفاع الحرارة عالميًا

ووفقًا للتقرير الذي أصدرته المنظمة الإخبارية غير الربحية كلايمت سنترال، فقد شعر بارتفاع درجات الحرارة خلال يوليو المنصرم ما يقرب من 6.5 مليار شخص- أو 81٪ من سكان العالم، حيث شهدت 4700 مدينة ارتفاعًا قياسيًا في الحرارة في شهر يوليو.