ممثلة لـ"التجمع" في الحوار الوطني: الغوا "نفقة المتعة" فالنساء لسن بهائم

طالبت أحلام القاضي، ممثل حزب التجمع في الحوار الوطنى، بإلغاء قانون النفقة التي تحصل عليها المطلقة، معتبرة أن “نفقة المتعة” أمر مهين وغير لائق بالمرأة.

وأضافت أحلام القاضي خلال كلمة لها في جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استناداً إلى رؤية أن عقد الزواج عقد مشاركة.

وأوصت أحلام القاضي بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة :"المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات والحقوق، فلسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".