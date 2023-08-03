رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد مركز التكامل السوداني المصري

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وفد مركز التكامل السوداني المصري، بحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي الزيارة في إطار بحث أوجه صور التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والجامعات السودانية، لوضع حلول وأسس إلتحاق الطلاب السودانيين المقيمين في مصر بالجامعات المصرية للدراسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادهم.

ورحَّب الدكتور أحمد القاصد، بوفد المركز، وأكد أن جامعة المنوفية تفتح أبوابها للطلاب السودانيين الوافدين وترحب بهم للدراسة في كلياتها وجامعة المنوفية الأهلية وكطلاب دراسات عليا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة على استعداد للتعاون مع الجامعات السودانية لاستقبال الطلاب للدراسة من خلال الأطر القانونية والقواعد المنظمة بوزارة التعليم التعليم العالي المصرية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، رئيس مجلس إدارة مركز التكامل السوداني المصري، أن الزيارة في إطار توثيق العلاقات بين الجامعات المصرية والجامعات السودانية في إطار التعاون الثقافي بين البلدين.

كما أشاد الوفد بجامعة المنوفية التي تلقي العلم بكلياتها العشرات من السودانيين الذين يحتلون الآن في السودان مناصب رفيعة أكاديمية وتنفيذية.

ضم الوفد أيضًا الدكتور عبدالله محمد عثمان، مدير عام مركز التكامل السوداني المصري، والدكتور عبدالرحمن كرم الدين، مدير كلية نيالا التقنية، والدكتورة عثمان حسن عثمان، ممثل جامعة المغتربين.