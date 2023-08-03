تحذيرات أمريكية من الضغط على شبكات الكهرباء وانقطاعات منتظمة للتيار

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن مزودو الطاقة الأمريكيين حذروا المواطنين من الضغط على شبكات الكهرباء، مطالبين إياهم بالتقليل من استخدام أجهزة تكييف الهواء في نهاية هذا الأسبوع، حيث تؤدي الحرارة الشديدة وزيادة الطلب إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وتابعت أنه يوجد ما يقرب من 200 مليون أمريكي تحت تنبيهات "ظروف حارة بشكل خطير" مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بعد 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) في العديد من المدن الكبرى، حيث أعلنت أكبر شبكة كهرباء في البلاد حالة الطوارئ من المستوى الأول.

انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي

وأضافت الإذاعة البريطانية أن شهر يوليو الماضي كان هو أكثر الشهور سخونة على وجه الأرض منذ بدء حفظ السجلات، وحذرت PJM Interconnection ، الشركة المسؤولة عن إمداد الطاقة في 13 ولاية وواشنطن العاصمة، من أن "الحرارة الشديدة أو الرطوبة المرتفعة قد تسبب مشاكل في السعة على شبكة الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان: "من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 90 فهرنهايت (32 درجة مئوية) عبر البصمة ، مما يزيد الطلب على الكهرباء".

وتابعت الإذاعة البريطانية، أنه في نيويورك، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى 110 درجة فهرنهايت، يطلب مزود الطاقة Con Edison السكان من تقليل استخدام الطاقة في المنزل للمساعدة في تجنب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وقالت الشركة في بيان "الحرارة الشديدة والطلب المتزايد على أجهزة التكييف يمكن أن يسبب ضغطا على النظام الكهربائي وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة".

أعلن مشغلو الشبكة في جميع أنحاء البلاد عن تنبيهات الطقس الحار هذا الأسبوع وطلبوا من شركات الطاقة تأجيل أعمال الصيانة غير الضرورية حتى تكون جميع محطات التوليد وخطوط الطاقة المتاحة جاهزة للخدمة، ووفقًا لأحدث النتائج من مسح استهلاك الطاقة السكني لعام 2020، يستخدم 88٪ من الأسر الأمريكية مكيفات الهواء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من أن الحرارة الشديدة "ستنتشر في معظم النصف الشرقي من الولايات المتحدة".

وأوضحت الإذاعة البريطانية أن عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قد يصاحبها أشد أيام الصيف حرارة حتى الآن لملايين الأشخاص من ولاية فرجينيا الساحلية عبر واشنطن العاصمة، حيث من المتوقع أيضًا أن تتجاوز مؤشرات الحرارة 110 درجة فهرنهايت.

وقالت NWSإن العديد من الأماكن من المقرر أن تتجاوز سجلات درجات الحرارة الخاصة بها لارتفاعات النهار بالإضافة إلى أدنى مستوياتها ليلا حتى صباح يوم السبت.

وتابعت أنه بخلاف الحرارة، فقد تواجه أجزاء من الغرب الأوسط تهديدًا بفيضانات مفاجئة من العواصف الرعدية الشديدة المتوقعة على أجزاء من البحيرات العظمى إلى وادي ميد ميسوري.

يقول الخبراء إن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتخاذها للبقاء آمنًا في درجات الحرارة الشديدة، بما في ذلك شرب الكثير من الماء، والبقاء في المنازل أو في الظل، واستخدام المراوح والاستحمام بالماء الفاتر لتهدئة الجسد.