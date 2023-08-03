الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين على طريق أسيوط الغربي

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، تنوعت ما بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين أثناء سيرهما على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي  بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

اصابة 3 أشخاص أثناء حادث تصادم تصادم دراجتين ناريتين طريق أسيوط الغربي

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