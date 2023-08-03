الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تربية نوعية القاهرة" تعقد امتحانات القدرات.. والطلاب: نتمنى نعديها

طلاب كلية التربية
طلاب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة

استعدت كلية التربية النوعية في جامعة القاهرة، لاستقبال الطلاب الذين سجلوا لحضور امتحان القدرات خلال الفترة الراهنة، إذ أنه من المقرر أن اليوم الخميس، الموافق 3 من أغسطس 2023، هو اليوم المحدد لغلق باب التقدم الإلكتروني لامتحانات القدرات في كافة الجامعات، حسبما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضم كلية التربية النوعية العديد من الأقسام أبرزها قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم الإعلام التربوي، وقسم رياض الأطفال، وقسم التربية الموسيقية، وقسم التربية الفنية، وقسم الاقتصاد المنزلي، وقسم القدرات الخاصة، ولكل منها امتحانات مخصصة لها على حسب نوع المادة الدراسية المقدمة، ولا تحتاج كل الأقسام إلى إتمام الطالب امتحان القدرات للانضمام لها، إذ أن قسم  الإعلام التربوي، وتكنولوجيا التعليم والاقتصاد المنزلي، لا يحتاجون تخطي الطالب إمتحان القدرات.

وفي حال قبول الطالب وتخطية امتحانات القدرات، يبدأ في تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في شهادة ميلاد حديثة، و4 صور منها، و6 صور شخصية للطالب، وأصل شهادة الثانوية العامة، وإيصال دفع مصروفات العام الجامعي الأول.

ورصدت"الدستور" إقبال العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2022-2023، على امتحانات القدرات في كلية التربية النوعية في جامعة القاهرة، إذ قالت مروة أحمد، إنها تقدمت بأوراقها لتأدية امتحان القدرات في كلية التربية النوعية في جامعة القاهرة، المتواجدة في منطقة البحوث، مشيره إلى أنها تحلم بالانضمام إلى قسم التربية الموسيقية، وذلك لأنها تعزف القيثار مذ نعومة أظافرها.

فيما قالت حنين محمود، إنها ترغب في دخول قسم التربية الفنية وذلك لتعلقها بالرسم وأنواعه وأشكاله، منذ طفولتها، مضيفة: "يارب أتقبل".

وأكد عادل أحمد، أن المستقبل اللتكنولوجيا التعليم، خاصًة في ظل توغل التحول الرقمي في كل أرجاء الدولة، مضيفًا أنه سينضم إلى هذه الكلية فور إعلان درجات قبولها.

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أغسطس 2023 2022-2023 الاقتصاد المنزلى التربية النوعية التربية الموسيقية التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الشهادة الثانوية العامة لعام 2022 الشهادة الثانوية العامة امتحانات القدرات

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