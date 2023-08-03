ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي في كأس الدوريات

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي فوزًا ثمينًا على نظيره أورلاندو سيتي في بطولة كأس الدوريات 2023، بفضل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي

وتغلّب فريق إنتر ميامي على نظيره أورلاندو سيتي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات 2023.

وأُقيمت مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في بطولة كأس الدوريات 2023، صباح اليوم الخميس، والتي تأخر انطلاقها؛ بسبب وجود عاصفة رعدية.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل بهدفه لصالح فريق إنتر ميامي في الدقيقة 7 من بداية اللقاء، بعد تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُدرك الأوروجوياني سيزار أرواخو التعادل بهدفه في الدقيقة 17 من زمن المباراة من حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، سجل الفنزويلي جوزيف مارتينيس الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يُضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

موعد مباراة إنتر ميامي المقبلة في بطولة كأس الدوريات 2023

وبعد الفوز الثمين، نجح فريق إنتر ميامي في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الدوريات 2023، والاستعداد لمواجهة فريق أف سي دالاس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد أف سي دالاس، على ملعب "تويوتا"، يوم الاثنين المقبل الموافق 7 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.