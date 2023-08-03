الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر باليونان لـ"القاهرة الإخبارية": العلاقات المصرية اليونانية لها خصوصياتها

عمر عامر سفير مصر
عمر عامر سفير مصر في اليونان

قال عمر عامر، سفير مصر في اليونان، إن العلاقات المصرية اليونانية لها خصوصياتها وترتبط بعلاقات استراتيجية في المقام الأول.

وأضاف سفير مصر في اليونان، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بالتزامن مع استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلمين الجديدة، أن هناك تنسيقًا مشتركًا وتشاورًا على قدر كبير بين البلدين في شتى المجالات، وكل الموضوعات الإقليمية والدولية.

وواصل: "الرئيس السيسي قام بالاتصال برئيس الوزراء اليوناني لتهنئته بتوليه فترة رئاسة ثانية، وكان فرصة في هذا الاتصال الهاتفي متابعة التنسيق المشترك"، متابعًا: "مجالات التعاون مع اليونان كثيرة جدًا، ومنها مشروع الربط الكهربائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات الاقتصادية والتجارية".

وتقام اليوم الخميس قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

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