"محور الفاتح بالعريش".. نقلة حضارية للتنمية في سيناء بـ500 مليون جنيه

في ظل سياسات الدولة لتنمية الأقاليم الواعدة للتغلب على مشكلة التكدس العمراني في الوادي والدلتا والزيادة السكانية المضطردة، قامت الدولة بإعداد وتنفيذ مشاريع عديدة للتنمية ومنها المشروع القومي لتنمية سيناء، حيث أولى الرئيس السيسي الاهتمام بعملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل، بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

وقدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، التي نفذت عددا كبيرا من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة والتي ساهمت في توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء، مشيدا بالدور الذي يقوم به أبناء شمال سيناء في دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية ، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفي صميم الموضوع، تقوم محافظة شمال سيناء بمواصلة العمل فى تنفيذ المحور الساحلي بمدينة العريش والمعروف "بمحور الفاتح" ضمن خطة المحافظة فى تطوير مدينة العريش.

وأكد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من رصف الطبقة الأخيرة للمحور والتي تعد بمثابة انتهاء أعمال المشروع القومي الذي يخدم المحافظة، مضيفا بأن المحور يبدأ من بوابة مدينة العريش حتى الشيخ زويد ويربط الطريق الساحلي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم اختيار نقاط الطرق العرضية التى ستربط الطريق الساحلي بمدينة العريش لربطة بشارع أسيوط والطريق الدائري القديم والجديد فى عدة نقاط بمدينة العريش حتى لا يحدث زحام بوسط المدينة ، مؤكدا على أن المحاور الرئيسية المقرر انشائها في المشروع، هي المحور الأول ويشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا إلى المدخل الشرقى للمدينة عند الريسة على طول الساحل، والمحور الثانى يشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبرى ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يوليو ويتجه الى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوى وشارع أسيوط وصولا الى حي المساعيد، والمحور الثالث وهو الطريق الدائرى خلف المناطق السكنية وصولا الى ميناء العريش البحرى، وذلك بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مدينة العريش، أنه تم عمل طبقتين بمواصفات عالية جدا من الاسفلت وأخيرا الطبقة الثالثة التي قاربت أعمال الإنتهاء من مراحل تنفيذ أحدث محور على ساحل شمال سيناء، مؤكدا على وجود الشوارع والطرق البديلة لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور الذى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى وتتبعه المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن طريق شارع الخزان متجها الى منطقة الفواخرية ووسط المدينة ، مشيرا إلى أن خطة العمل في محاور العريش بالعمل في المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة وبدأت منذ حوالى شهر ، وتشمل المرحلة القادمة محور "شارع الجيش ـ الساحة الشعبية"، مرورا بشارع أسيوط واستكماله في الطريق الدائرى القديم الذى يصل الى المحافظة وميناء العريش البحرى.

وأكد رئيس مدينة العريش، أنه تم الاتفاق مع الجهات المنفذة والمعنية على الخطة الزمنية للانتهاء من جميع المحاور منذ البداية والجميع ملتزم بذلك، مع إعداد طرق ومسارات بديلة، ودائما في بمتابعة مستمرة لاستكمال المرافق الخدمية مع إنشاء المحاور حتى لا يتأثر المواطنون بها، مشيرا إلى مسئولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعا.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق بالمحور الساحلى حيث إنه كان هناك إصرار لفصل مواسير الصرف الصحى عن مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة وإعادة التصاميم فى المنطقة لفصل الصرف الصحى عن مياه الأمطار وهو ما أخذ جزء من الوقت فى تنفيذ الأعمال.

وأوضح رئيس المدينة، أن الطريق الساحلي سيكون نقلة حضارية كبيرة لمدينة العريش بثلاث حارات في كل اتجاه بعرض 9 أمتار لكل اتجاه، وجزيرة بالمنتصف بعرض 1.5م، ورصيف على اليمين والشمال عرضة من 2 إلى 3 أمتار، وهناك حارة تهدئة وانتظار لخدمة الشاليهات، وهناك مكتب هندسي كبير قائم على هذا الأمر، ولم نعطِ إشارة البدء للعمل في هذا المحور إلا بعد إعادة تأهيل شارع أسيوط ليكون البديل أثناء العمل بمحور البحر.

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