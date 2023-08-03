الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

محمد الزملوط
محمد الزملوط

اعتمد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 98% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان. 
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس سيد عبدالعزيز- في بيان- أن إجمالي المقيدين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ 837 طالبًا وطالبة حضر منهم 809 ونجح 793 طالبًا وطالبة.
وقال وكيل الوزارة إنه جار تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس، والتي تسهم بشكل كبير في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين من طلاب المدارس.

اكتشاف ورعاية الموهوبين الأنشطة الصيفية الامتحانات بالدور الثاني الدور الثاني للشهادة الإعدادية الوادى الجدي وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية وزارة التربية والتعليم

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