"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الاشتباكات الجديدة بمخيم عين الحلوة

يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان حالة من الهدوء الحذر بعد وقف إطلاق النار والاشتباكات العنيفة التي وقعت فجر اليوم، حسب الفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي ذات السياق، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن هناك هدوءا حذرا يسيطر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد ليلة من الاشتباكات الدامية التي أدت إلى انهيار اتفاق وقف النار بعد دخوله حيز التنفيذ مع غروب شمس مساء الثلاثاء، لتتجدد الاشتباكات مرة أخرى في العاشرة من مساء أمس الأربعاء، وهي الأعنف التي اُستخدمت فيها كافة الأسلحة على جميع المحاور منذ اندلاع الاشتباكات الأحد الماضي.

وتابع المراسل أن هناك قتيلين على الأقل بالإضافة إلى 3 مصابين، وجارٍ حصر كافة الخسائر والبحث عن باقي المصابين، بجانب أن الاتصالات بين القيادات بدأت لتكثيف الجهود في وقف إطلاق النار واستمرار الهدوء داخل المخيم بعدما أثار الذعر لدى كافة الفلسطينيين المتواجدين في المخيم ومحيطه، بالإضافة إلى كافة المقيمين اللبنانيين في محيط المخيم.

ولفت إلى أن البنية التحتية والخدمات لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شبه منهار ومتهالك، من حيث الطرق والإنارة، بالإضافة إلى عدم توافر التعليم والصحة، وغيرها من الأمور الكثيرة التي يعاني منها المخيم، والذي يعتبر من أكبر المخيمات كثافة في عدد السكان وفقرا في الدولة اللبنانية.

فيما توعد الجيش اللبناني برد قوى حال الاستهداف المتعمد لمراكزه العسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، كما عزز قواته في محيط مخيم عين الحلوة عقب تأثر مراكزه العسكرية بالقصف العشوائي.