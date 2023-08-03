الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يقسو على ريال مدريد بثلاثية فى آخر مباراة ودية

ريال مدريد ويوفنتوس
ريال مدريد ويوفنتوس

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة مفاجئة أمام يوفنتوس الإيطالي، في آخر المباريات الودية، خلال جولتهما التحضيرية الصيفية، والمُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد يخسر أمام يوفنتوس بثلاثية وديًا

وخسر فريق ريال مدريد أمام يوفنتوس بنتيجة 1-3 وديًا، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأقيمت المباراة الودية بين ريال مدريد ويوفنتوس، في الساعة الثانية والنصف فجر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كامبنج ورلد" في مدينة "أورلاندو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري تجاوز 63 ألف متفرج.

وافتتح مويس كين التسجيل بهدفه لصالح فريقه يوفنتوس في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء الودي، ليُضيف تيموثي ويا الهدف الثاني في الدقيقة العشرين.

وفي الدقيقة 38 من زمن المباراة الودية، سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لفريقه ريال مدريد، في محاولة منه لتقليص الفارق بين الأهداف.

ولكن قبل نهاية الشوط الثاني من المباراة الودية، وتحديدًا في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، سجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الثالث لفريق يوفنتوس.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024، بمواجهة نظيره أتلتيك بلباو.

ومن المقرر أن تُقام الجولة الافتتاحية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب "سان ماميس"، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

بينما يستهل فريق يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بمواجهة نظيره أودينيزي.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي، يوم 20 أغسطس الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد يوفنتوس الولايات المتحدة الامريكية الدوري الاسباني الدورى الايطالى

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