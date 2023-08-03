فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلم من نتيجة شهادة الثانوية العامة، منذ قليل.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم، الدخول عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg/

على أن يتم التقدم للتظلمات على الموقع بدءًا من اليوم لمدة 15 يومًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التظلم في المادة الواحدة ٢٠٠ جنيه، ويتم دفعها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ملء البيانات المطلوبة إلكترونيًا على الموقع وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مشددة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف عن موعده ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

ويقوم الطالب بتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

وحددت الوزارة، أماكن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023:

- طلاب القاهره والجيزة والقليوبية الاطلاع في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- طلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفرالشيخ، البحيرة، تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقًا» بمدينة المنصورة.

- طلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، يمكن عمل تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.