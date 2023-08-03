تكافؤ الفرص بأسوان تنظم ندوة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص، تحت شعار " صحتك وسلامتك تهمنا " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم تنظيم الندوة التعريفية بحضور 40 سيدة من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

ولفتت إلى أن قامت بإدارة الندوة الدكتورة أسماء بسطاوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة حيث تم التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الارتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى لخلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة.