الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكافؤ الفرص بأسوان تنظم ندوة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الندوة
الندوة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص، تحت شعار " صحتك وسلامتك تهمنا " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع مديرية الصحة. 

وأوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم تنظيم الندوة التعريفية بحضور 40 سيدة من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن. 

ولفتت إلى أن قامت بإدارة الندوة الدكتورة أسماء بسطاوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة حيث تم التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الارتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى لخلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة. 

أسوان الرعاية الصحية الصحة الإنجابية الندوة التعريفية تنظيم الأسرة رفع الوعي الصحي

الأكثر قراءة

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

السفير السعودى يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

"قعدة حشيش" تنتهى بقتل امرأة وحبس طليقها الجزار فى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى