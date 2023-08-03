الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محمود لـ"الدستور": العمل مع محمد إمام ممتع.. وانتظر عرض "أبو نسب" قريبًا

محمد محمود
محمد محمود

أعرب الفنان محمد محمود، عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد عادل إمام، خلال فيلمه الجديد "أبو نسب"، والذي انتهى من تصويره منذ فترة قصيرة.

وقال محمود لـ"الدستور"، إنه يلعب خلال العمل شخصية جديدة عليه، حيث سيتفاجأ منها الجمهور، لافتًا إلى أن التعاون مع محمد إمام، ممتع ومليء بالفكاهة طوال الكواليس.

وعن عرض العمل قال: "لا أعلم يوم العرض تحديدًا لكنه في القريب العاجل، حيث من المرجح عرضه خلال هذا الموسم، لكن الموعد النهائي يحدده فريق الإنتاج".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وكان آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم "عمهم"، بطولة سيد رجب، هدى المفتي، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

عادل امام الموعد النهائي محمد محمو محمد عادل إمام محمد عادل محمد محمود

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