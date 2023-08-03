الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لقاء البابا فرنسيس مع الشباب فى لشبونة (بث مباشر)

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، بثًا مباشرًا من اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب، لقاء قداسة البابا فرنسيس مع الشباب الجامعيين، من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية، في لشبونة.

وكانت قد افتتحت الأيام العالمية السابعة والثلاثين للشباب، بالعاصمة البرتغالية، لشبونة بقداس احتفالي مهيب، ترأسه بطريرك لشبونة، ورئيس مجلس الأساقفة بالبرتغال، غبطة الكاردينال مانويل كليمنتي.

جاء ذلك بمشاركة مئات الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم، كما شهد القداس الاحتفالي حضور سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

البابا فرنسيس ألقى قداسة البابا فرنسيس استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان البابا تواضروس الثاني خلال زيارته روما يلتقي البابا فرنسيس

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