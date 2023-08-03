لقاء البابا فرنسيس مع الشباب فى لشبونة (بث مباشر)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، بثًا مباشرًا من اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب، لقاء قداسة البابا فرنسيس مع الشباب الجامعيين، من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية، في لشبونة.

وكانت قد افتتحت الأيام العالمية السابعة والثلاثين للشباب، بالعاصمة البرتغالية، لشبونة بقداس احتفالي مهيب، ترأسه بطريرك لشبونة، ورئيس مجلس الأساقفة بالبرتغال، غبطة الكاردينال مانويل كليمنتي.

جاء ذلك بمشاركة مئات الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم، كما شهد القداس الاحتفالي حضور سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.