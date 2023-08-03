الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: السداد الفورى للمستحقات المتأخرة للمصدرين نقطة تحول

جريدة الدستور

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، إن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تعد دعمًا حقيقيًا للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "السداد الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين يعتبر نقطة تحول"، موضحًا أن مستحقات المصدرين كانت تتأخر لأجل زمني ما بين 4 و5 سنوات.

وتابع: "اليوم الدولة تسدد هذه المستحقات فيما لا يتجاوز السنة المالية"، مؤكدًا أن هذا خلق حالة من السيولة لدى المصنعين المصريين، كما أنه حفّز الصناعة المصرية للارتقاء بمستوى الجودة طبقًا  للمعايير الأوروبية والأمريكية.

واستكمل: "مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاعات الإنتاجية المصرية لدعم المنتج المصري في النهاية، وأعتقد أن المبادرة ستخلق حالة من الرواج لدى المصنعين المصريين وتحفزهم على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية".

وواصل: "المبادرة تحفز المصدر نفسه على توجيه الصادرات المصرية لأسواق أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى أن المنتج الذي يتم تصديره وعليه علامة صنع في مصر يكون له حافز تصديري أعلى، وكل هذه الأمور تستهدف الارتقاء بالمنتج المصري".

مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات محمد البهواشي الصادرات دعم المصدرين المصدرين المصريين اكسترا نيوز مبادرة السداد الفوري

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

المبلغ الذى يحصل عليه مستحق "تكافل وكرامة" شهريًا بعد تعديل المعايير

بعد قرار رئيس الوزراء.. هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى لـ"تكافل" و"كرامة"؟

أشرف زكي: اختيار القاهرة ضيف شرف مهرجان "جرش" تقديرًا للفن والثقافة المصرية

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى