الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر 2023

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر 2023، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره المصري البورسعيدي، على إستاد "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر 2023

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - مروان عطية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو - محمود كهربا.

 

مشوار الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر 2023

- استهل فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مشواره في بطولة كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32، ثم تغلّب على الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ16 من المسابقة.

- بينما استهل فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر، مشواره في بطولة كأس مصر، بالفوز على بترول أسيوط بنتيجة 3-1 في دور الـ32، ثم تغلّب على حرس الحدود بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من المسابقة.

- ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي لمواجهة إنبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

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