الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقى سفيرة البحرين فى القاهرة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، السفيرة فوزية عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، والعمل على تكثيف التعاون الثنائي وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقَّعة بين البلدين، علاوة على ضرورة تفعيل الأدوات الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما خدمة للمصالح والأهداف المشتركة.

كما أكدا ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين الجهات المختصة في البلدين لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي، والتنسيق في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث المهمة، وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية، وعمل إنتاج برامجي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة الحضارتين البحرينية والمصرية، بالإضافة إلى بحث تخصيص ساعة أسبوعيًا عبر أثير إذاعة صوت العرب لنقل رسالة حول أهم الأخبار والفعاليات والمؤتمرات التي تشهدها مملكة البحرين.

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