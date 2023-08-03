الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المبلغ الذى يحصل عليه مستحق "تكافل وكرامة" شهريًا بعد تعديل المعايير

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، والمعروفة باسم «تكافل وكرامة».

ونص القرار على أن يكون الاستحقاق الأسري لبرنامج تكافل للأسرة المعيشية المستحقة أو ابن المطلقة أو الأرملة هو 406.25 جنيه شهريًا، فيما يكون الاستحقاق الفردي للمسن صاحب عمر 65 سنة فأكثر أو المعاق غير القادر على العمل 562.50 جنيه.
واشتمل القرار على أن يكون مبلغ الاستحقاق الأسري لبرنامج تكافل للأطفال تحت سن 6 سنوات لنزيل مراكز الإصلاح والتأهيل 75 جنيهًا، والتلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه، والتلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيهًا، والتلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا، والطالب بمرحلة التعليم الجامعي 200 جنيه.
وتضمن القرار أن يكون الاستحقاق الفردي لبرنامج كرامة لكل من «يتيم الأبوين، وكريمي النسب، ومهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا للذكور» هو 437.50 جنيه، ونفس القيمة لكل من المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو المنفصلة أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل بدون أبناء.

تكافل وكرامة رئيس الوزر الدعم النقدي تكافل الجريدة الرسمية

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