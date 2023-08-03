الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يصطدم بفريق رونالدو الليلة.. ولا بديل عن الفوز

الزمالك
الزمالك

تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، يخوض الزمالك مباراته أمام النصر السعودي في السادسة مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في ختام مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول لبطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان".

الزمالك يدخل المباراة ورصيده ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر والشباب السعودي الذي يواجه الاتحاد المنستيري التونسي في التوقيت نفسه، ويملك الزمالك فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي تتمثل في الفوز على النصر.

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك حرص على تحفيز لاعبيه وأكد لهم أن الفوز على النصر ليس مستحيلًا، وأن عليهم أن يكونوا في قمة التركيز وبعد متابعته لفريق النصر شرح أوسوريو للاعبيه أسلوب لعب الفريق ونقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بتكلييف حمزة المثلوثي بمراقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، وحذر مدافعيه من ارتكاب أخطاء أمام منطقة الجزاء خاصة أن رونالدو يجيد التسجيل من الكرات الثابتة.

أوسوريو سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي طبقًا لطبيعة المباراة التي تحتاج تواجد أكبر عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، وسيعود إبراهيم نداى وعمر جابر وحسام عبدالمجيد للتشكيل الأساسي.

أوسوريو طالب لاعبيه بالتحلي بالهدوء وعدم استعجال الفوز والسيطرة على وسط الملعب واستغلال إمكانات زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري  للوصول لمرمى النصر، وخلق أكبر عدد من الفرص للتهديف ولفت نظرهم إلى  أهمية التسديد من خارج منطقة الجزاء كأحد الحلول المهمة لمواجهة التكتل الدفاعي للنصر.

في المقابل يملك النصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل ورغم وصول السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الجديد إلى الطائف أمس الأول إلا أنه جاهز للمشاركة أمام الزمالك.

الزمالك الزمالك والنصر البطولة الغربية مباراة الزمالك والنصر كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 3-8-2023

"كنت سالف منه فلوس وعايرنى بيها" تفاصيل مصرع شاب بطلق نارى بالصف

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 3-8-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس