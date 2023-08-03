الزمالك يصطدم بفريق رونالدو الليلة.. ولا بديل عن الفوز

تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، يخوض الزمالك مباراته أمام النصر السعودي في السادسة مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في ختام مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول لبطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان".

الزمالك يدخل المباراة ورصيده ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر والشباب السعودي الذي يواجه الاتحاد المنستيري التونسي في التوقيت نفسه، ويملك الزمالك فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي تتمثل في الفوز على النصر.

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك حرص على تحفيز لاعبيه وأكد لهم أن الفوز على النصر ليس مستحيلًا، وأن عليهم أن يكونوا في قمة التركيز وبعد متابعته لفريق النصر شرح أوسوريو للاعبيه أسلوب لعب الفريق ونقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بتكلييف حمزة المثلوثي بمراقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، وحذر مدافعيه من ارتكاب أخطاء أمام منطقة الجزاء خاصة أن رونالدو يجيد التسجيل من الكرات الثابتة.

أوسوريو سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي طبقًا لطبيعة المباراة التي تحتاج تواجد أكبر عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، وسيعود إبراهيم نداى وعمر جابر وحسام عبدالمجيد للتشكيل الأساسي.

أوسوريو طالب لاعبيه بالتحلي بالهدوء وعدم استعجال الفوز والسيطرة على وسط الملعب واستغلال إمكانات زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري للوصول لمرمى النصر، وخلق أكبر عدد من الفرص للتهديف ولفت نظرهم إلى أهمية التسديد من خارج منطقة الجزاء كأحد الحلول المهمة لمواجهة التكتل الدفاعي للنصر.

في المقابل يملك النصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل ورغم وصول السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الجديد إلى الطائف أمس الأول إلا أنه جاهز للمشاركة أمام الزمالك.