سفير الصين لدى روسيا: الناتو السبب الرئيسى لتفاقم أزمة أوكرانيا

قال سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوى، إن الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم أزمة أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الحلف دمر الاستقرار وغرس النزعة الانفصالية فيها على مدى 30 عامًا.

وتابع: "التوسعات الخمسة في الشرق، أثرت بشكل خطير على نظام ما بعد الحرب الباردة ومسألة الأمن في أوروبا، وأصبحت السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الأوكرانية".

كما انتقد سفير الصين في موسكو، تشانغ هانهوي، محاولات الغرب تلقين بلاده كيفية التصرف في موضوع الأزمة الأوكرانية.