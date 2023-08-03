حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 3 أغسطس 2023

تقدم "الدستور" حظك لجميع الأبراج الفلكية الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣، على النحو التالي:

برج الحمل:

قد تقضي يومك في السفر فيما يتعلق بمصالح عملك، سوف تكون قادرًا على إقناع الرؤساء في العمل بمساعيك، سوف تكون مبادرتك لترتيب لقاء عائلي ممتعة وتساعد في كسر الروتين الرتيب، هذا هو الوقت المناسب لوضع اللمسات الأخيرة على الممتلكات حيث تستعد النجوم لك بشكل إيجابي.



برج الثور:

الشكوك التي ظهرت فيما يتعلق بقضية ما سوف تحتاج إلى توضيح في أقرب وقت ممكن، لن يكون المال مشكلة مع استقرار الكسب، من المرجح أن يجلب الوعد الذي تم الوفاء به شخصًا قريبًا منك، توقع صفقة ممتلكات ممتازة، يمكنك أن تتوقع وقتًا ممتازًا على الجبهة الاجتماعية اليوم.

برج الجوزاء:

سوف تصبح حالتك المالية أكثر صحة مع النصائح الودية لشخص ما، صفقة مربحة من المرجح أن تأتي في طريقك، الرقابة الغذائية الصارمة أمر مهم، هذا يوم جيد لمن يخططون لمشروع جديد، من المرجح أن يكون السفر مع العائلة والأصدقاء ممتعًا، يشار إلى إنشاء منزل جديد للبعض.

برج السرطان:

من المرجح أن يستفيد أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية من بعض الصفقات الجديدة ويحققون أرباحًا جيدة، سيتمكن رواد الأعمال من وضع خططهم موضع التنفيذ، ستكون قادرًا على حل مشكلة صعبة على الجبهة الداخلية بما يرضي الجميع، ستشعر بلياقة أكبر من ذي قبل، يمكن لأولئك الذين يسافرون لمسافات طويلة عن طريق البر أن يتوقعوا وقتًا مريحًا، من المرجح أن تؤدي أعمال تجديد الممتلكات التي تملكها إلى تعزيز قيمتها السوقية.

برج الأسد:

ستكون الجهود المبذولة على الصعيد المهني كافية لمساعدتك على تحقيق الكثير، قد يتم حل الكثير من القضايا المهمة بشكل مرضي اليوم على الصعيد المهني، سيكون لديك ما يكفي لإعطاء مكافأة للأصدقاء، من المرجح أن يتبع هواة اللياقة البدنية روتينًا جادًا في صالة الألعاب الرياضية من أجل تحقيق الشكل المثالي واللياقة البدنية، لا يزال الوضع النقدي مستقرًا ومن المتوقع تحقيق أرباح إضافية.

برج العذراء:

من المرجح أن تحصل الأجواء التنافسية في العمل على أقصى استفادة منك، سيتم أخيرًا تحقيق الأموال التي كنت تحاول استردادها، قد يطلب الشخص الذي يؤمن بك تمامًا يد العون لذلك لا ترفض، قد يتم تحويل جولة رسمية إلى رحلة ترفيهية مع العائلة، قد يتم اختيارك لشيء مرموق على الصعيد المهني.

برج الميزان:

إن الحفاظ على توازن سعيد بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية سيهتم بكل مشاكلك الصحية، يعدك مصدر الدخل الجديد بأن يضيف إلى ثروتك، من المتوقع أن يكون هناك وقت ممتاز على الجبهة المهنية، اليوم يعد بالكثير من الإثارة على الجبهة الداخلية، سيصبح المكان الذي طالما رغبت في زيارته حقيقة واقعة قريبًا.

برج العقرب:

المهندسين المعماريين والمحامين سيجدون اليوم مربحًا ومفيدًا، أولئك الذين يسعون للحصول على إجازة لقضاء عطلة من غير المرجح أن يواجهوا أي مشاكل، قد يتم التخلص من بعض الضغط على الجبهة العملية ويسمح لك بالتنفس الصعداء، أولئك الذين يخططون لشراء العقارات سيجدون بعض الصفقات الجيدة، أمسية مع العائلة تعد بأن تكون ممتعة للغاية، قد يحصل المقيمون في الخارج على فرصة لزيارة وطنهم.

برج القوس:

يمكن دعوتك إلى حفلة أو مناسبة كنت ترغب في حضورها اجتماعيا ، قد يكون هناك طلب كبير عليك، قم بإبراز أفضل ما لديك في العمل، تغيير الوظيفة مطروح على البطاقات بالنسبة للبعض وسيكون حسب رغبته. أولئك الذين يسعون للقبول في معهد رئيسي من المرجح أن يتلقوا المكالمة.

برج الجدي:

صدقك وصراحتك من المرجح أن يكونا محببين لشخص مهم في العمل، سيكون اللعب الآمن على جبهة الاستثمار خطوة في الاتجاه الصحيح.

ووصول الضيوف إلى المنزل سيجعل اليوم أكثر إرضاءً، من المرجح أن يبدأ التحضير لرحلة عمل خارجية الآن.

برج الدلو:

قد تحصل على فرصة للتعبير عن أفكارك في العمل، الوضع المالي على وشك التحسن، من المرجح أن يكون السعر الجيد لأولئك الذين يختارون بيع ممتلكاتهم، من المحتمل أن تحتفل بنجاح شخص قريب، الروتين المحدد هو مفتاحك لصحة جيدة لذا التزم به، الكثير من السعادة مخبأة على جبهة الأسرة.

برج الحوت:

حافظ على نفقاتك تحت المراقبة لتعزيز المدخرات وتقوية واجهتك المالية، قد لا تجلب أي مبادرة على الجبهة الاجتماعية نوع رد الفعل الذي تتوقعه، مبادرة جديدة على الجبهة الصحية ستستفيد منها، يشار إلى قضاء الوقت مع العائلة ويعد بتوفير فرحة هائلة، من المحتمل أن تتحقق رغبتك في الإجازة قريبًا.