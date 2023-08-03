الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نشاط المصانع العالمية فى حالة ركود وسط تباطؤ النمو فى الصين

ركود اقتصادى
ركود اقتصادى

أكد تقرير هندي، أن نشاط المصانع العالمية في حالة ركود وسط تباطؤ النمو في الصين، وفقًا لشبكة "WION" الهندية.

وقالت الشبكة، إن نشاط المصانع العالمي ظل في حالة انكماش في يوليو، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو والضعف في الصين كان لهما أثر سلبي على الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن التوقعات في الأمريكتين كانت أكثر إشراقًا بشكل ملحوظ من أي مكان آخر.

ويمثل هذا الوضع تحديًا لواضعي السياسات، الذين يتنقلون بين تنفيذ سياسة نقدية صارمة تشديدًا للسيطرة على التضخم ومنع حالات الركود المحتملة.

وأشار مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى أكبر انخفاض في نشاط التصنيع منذ بداية جائحة كورونا في يوليو، وعلى الرغم من قيام الشركات بتخفيض أسعارها بشكل كبير، إلا أن الطلب تراجع.

وعلاوة على ذلك، تشهد منطقة اليورو أسرع انكماش صناعي منذ ظهور جائحة كورونا، مع وجود نقاط ضعف كبيرة لوحظت في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 

وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضًا ملحوظًا، بينما شهدت فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو، تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر يونيو.

وأشار التقرير إلى تصاعد تباطؤ التصنيع في ألمانيا، حيث أشارت الإحصائيات إلى انخفاض متزايد في الطلبات الجديدة للسلع، في الوقت نفسه شهد القطاع الصناعي في فرنسا مزيدًا من الانكماش في يوليو، على الرغم من أن التراجع لم يكن حادًا كما كان متوقعًا في البداية.

وقال توماس رين، رئيس الصناعة العالمية في أكسنتشر، إن بيانات التصنيع كانت مؤشرًا على حالة عدم اليقين المستمرة في قطاع التصنيع في منطقة اليورو.

وفي آسيا، أبرزت الدراسات الاستقصائية الأخيرة حدوث تراجع في نشاط المصانع عبر البلدان، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام خلال شهر يوليو، ويؤكد هذا الاتجاه تأثير تباطؤ الطلب الصيني على قطاع التصنيع في المنطقة.

الاقتصاد العالم الأمريكتين المصانع العالمية تقرير هندي جائحة كورونا

الأكثر قراءة

رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الأفريقى

محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تكليف الزمر بقتل عادل إمام

محمد كروم لـ"الشاهد": الإخوان كفروا الشيخ الشعراوى.. وحاولوا اغتيال عادل حمودة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

دراسة: أكبر جبل جليدى عائم في جرينلاند انخفض بنسبة 42% بسبب الاحتباس الحرارى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس