الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: أكبر جبل جليدى عائم في جرينلاند انخفض بنسبة 42% بسبب الاحتباس الحرارى

جليد جليدي عائم في
جليد جليدي عائم في جرينلاند

اظهرت دراسة جديد، أن أكبر جبل جليدي عائم في جرينلاند انخفض بنسبة 42% بسبب الاحتباس الحراري. 

ونشرت الدراسة بمجلة Cryosphere (الغلاف الجليدي) وهي مجلة علمية دولية معنية بجميع جوانب المياه المتجمدة والكتل الجليدية.

قالت الدراسة، كان الغطاء الجليدي في جرينلاند يذوب بمعدل متسارع خلال العقود الأخيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع 1.4 ملم / سنة في مستوى سطح البحر، ويحتوي على ثلاثة أنهار جليدية ذات لسان عائم (جليد عائم متصل بنهر جليدي ينبثق في البحر).

واستخدمت الدراسة مزيجا من الاستشعار عن بعد والقياسات المحمولة جواً وقياسات مستوى الأرض لتحديد أن اللسان الجليدي قد تضاءل بنسبة 42% منذ عام 1998، مما أدى إلى فقدانه يبلغ متوسط ​​سمك الجليد 38 مترًا منذ عام 2018. 

ويعزو العلماء ذلك إلى زيادة درجات حرارة المحيط مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة والتسبب في زيادة ذوبان الجليد وانحسار الأنهار الجليدية.

واستخدمت الأبحاث منذ عام 2010 الرادار المحمول جواً لتوليد صور للسطح والهيكل الداخلي للنهر الجليدي، ووجدت أن القناة الجليدية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر وعرضها 1 كيلومتر (تحت النهر الجليدي) قد أدت إلى تآكل النهر الجليدي في القاعدة بسبب تدفق المياه الوسيطة الدافئة من المحيط الأطلسي (كتلة المياه المالحة التي تنشأ في المحيط الأطلسي والتي تتدفق على عمق 500 متر إلى 1000 متر) عند درجة حرارة تتجاوز 1 درجة مئوية.

وتجلب هذه المياه الوسيطة الأطلسية المياه المالحة الكثيفة إلى قاعدة النهر الجليدي، حيث تتدفق إلى التجويف وتسخن الجليد المحيط، مما يتسبب في الذوبان ثم تتدفق المياه الذائبة الأكثر طفوًا إلى أعلى في التجويف تحت الجليدي وتكثف ذوبان قاعدة النهر الجليدي، مما أدى أيضًا إلى تشكل قنوات تحت الجليدية الموزعة وانتشارها في أعلى المنبع أسفل النهر الجليدي مما يعزز الذوبان بشكل أكبر. 

ارتفاع درجات الحرارة الاحتباس الحرارى الاستشعار عن بعد الغطاء الجليدي العقود الأخيرة

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