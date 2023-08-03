فايننشال تايمز: بريطانيا فقدت مكانتها فى شبكات محمول الجيل الخامس

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن بريطانيا في خطر التخلف عن الركب في السباق العالمي لطرح شبكات الهاتف المحمول عالية السرعة من الجيل الخامس؛ بسبب تراجع الاستثمارات والاضطراب الناجم عن الحظر الحكومي لمعدات شركة هواوي.

وقالت الصحيفة، إن المملكة المتحدة معرضة لخطر أن تصبح أيضًا سباقًا عالميًا لطرح شبكات الهاتف المحمول عالية السرعة من الجيل الخامس، القادرة على دعم جهود الحكومة لتحويل بريطانيا إلى وادي السيليكون التالي، وفقًا للمحللين والمديرين التنفيذيين في الصناعة.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه على الرغم من كونها واحدة من أوائل الدول التي بدأت في تنفيذ 5G تجاريًا في عام 2019، إلا أن المملكة المتحدة تتخلف الآن بسبب الاستثمار المحدود من قبل مشغلي الهواتف المحمولة والاضطراب الناجم عن الحظر الحكومي على مجموعة أدوات من هواوي، صانع معدات الاتصالات الصيني.

وقالت أوفكوم، الجهة المنظمة للاتصالات، في مايو الماضي، إن تغطية 5G للهاتف المحمول من مشغل واحد على الأقل كانت متاحة في 82% من الأماكن التي يعيش ويعمل فيها الناس في المملكة المتحدة، لكن الرقم ينخفض ​​إلى 22% بالنسبة للمناطق التي يغطيها جميع مزودي الشبكات .

وصنفت سرعة التنزيل 5G في المملكة المتحدة الدولة في المرتبة 21 من بين 25 سوقًا متقدمًا، وأبطأ من فرنسا وألمانيا وهولندا، وفقًا لتقرير صدر في فبراير من قبل شركة اوكلا وهي شركة تحلل شبكات الهاتف المحمول.

وتأتي النتيجة على الرغم من امتلاك المملكة المتحدة لأكبر مبيعات للهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس في أوروبا.

وقال باولو بيسكاتور، المحلل التكنولوجي: لم يتحقق الوعد بشبكة 5G الحقيقية، وكان هناك الكثير من الضجيج حول 5G، حيث استثمرت شركات الاتصالات المليارات، وأيضًا طرح الشبكات، ويمكن القول إن المملكة المتحدة فقدت مكانتها لتكون رائدة في مجال الجيل الخامس.