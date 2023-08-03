الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" كواليس قرار الجماعة الإسلامية باغتيال طنطاوى

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن مجموعة من أعضاء الجماعة الإسلامية اجتمعت على ضرورة  القيام بعمل انتقامي يردون به على إعدام عبدالشافي، وبالتالي وقع اختيارهم على اغتيال الدكتور محمد سيد طنطاوي، لأنهم كانوا يرون أنه السبب في تبرير إعدام عبدالشافي، كما أنهم رأوا أنه مثله مثل فرج فوده، حيث كانوا يرونه بأنه رجل مرتد باع دينه بدنياه وانحاز إلى صف الباطل، وبالتالي فقد وقع اختيار أعضاء الجماعة الإسلامية على التخلص منه. 

 

وأضاف كروم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن طنطاوي كان هدفاً في متناول أيدي الجماعة الإسلامية، حيث كان يعتبر هدفًا سهلاً بالنسبة لهم من الناحية العسكرية، حيث لم يكن يوجد عليه حراسة كافية وكان من السهل معرفة منزله ومن السهل الذهاب إليه في المشيخة، وسهولة معرفة الكثير من الأماكن التي يتردد عليها، فقد كان الدكتور محمد سيد طنطاوي شخصية دينية عامة يتحرك وعليه حراسات لكنه كان في متناول يد الجماعة الإسلامية أن تتخلص منه.

 

وأوضح أن المجموعة التي رأت أنها تنتقم لعبدالشافي، قررت قتل الدكتور طنطاوي، لكن موضوع قتل عالم دين هو موضوع جديد على الجماعة الإسلامية، فلو كان الأمر متعلق بقتل ضابط شرطة أو لواء، لم يكن ليطلبوا الإذن من مشايخ الجماعة الإسلامية، لأنهم يمتلكون تصريح مسبق ودائم بقتل كل الشرطة.

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