الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم يكشف تفاصيل اغتيال فرج فودة من قبل الجماعة الإرهابية

محمد كروم
محمد كروم

كشف محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، تفاصيل اغتيال الكاتب فرج فودة، مؤكدًا أنه تم تكليف عبدالشافي، أمير جماعة الإخوان بالزاوية الحمراء، وأشرف السيد باغتياله.

 وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالشافي، كان رجلًا بيبع سمك وكان عريس جديد وكان له شريك وهو أشرف السيد، وبدأوا في رصد فرج فودة، من خلال طفلين كانا يلعبان الكرة أمام منزله، ووجدوا أنه منضبط من منزله لعمله والعكس، مشيرًا إلى أن فرج أبو العلا، أحضر لهم بندقيتين و تم استخدام موتوسيكل في عملية اغتياله أمام منزله. 

وتابع، أن سائق فرج فودة طاردهم بالسيارة وسقط الموتوسيكل وسقط عبدالشافي وأغمي عليه، وهرب أشرف السيد، وهو من قام بمحاولة اغتيال صفوت الشريف، بالخليفة المأمون، كما أنه هو من وضع القنبلة بأتوبيس التحرير وهو من وضعها في هرم خوفو.

وأكد أنه تم القبض عليه في محاولة اغتيال صفوت الشريف وحكم عليه بالإعدام، كما حكم على عبدالشافي بالإعدام في مقتل فرج فودة.

تفاصيل الجزء الثاني من الشاهد

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

محمد كروم فرج فودة تفاصيل اغتيال تكليف عبدالشافي الإخوان محاولة اغتيال صفوت الشريف برنامج الشاهد

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