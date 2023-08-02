الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كروم لـ"الشاهد": الأمن قبض على 77 من التنظيم "السماوى" بعد أحداث الأمن المركزى

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، أحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إن الأمن تمكن من القبض على 77 عنصرًا من عناصر التنظيم "السماوي" وإيداعهم السجون.

أضاف كروم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء: "تم القبض على التنظيم بعد ارتكاب سلسلة من الجرائم، وكان التنظيم عبارة عن 77 متهمًا وبعد اعترافاتهم اكتملت الصورة أمام الأجهزة الأمنية، وتم التمييز بين الجرائم التي ارتكبها العساكر والجرائم التي ارتكبها التنظيم، وفشلت محاولة التنظيم وتم إيداعهم السجن وكانت أول قضية مدنية تُحال للقضاء العسكري في تاريخ مصر، ثم ردت بعد ذلك لمحكمة أمن الدولة العليا لعدم دستورية المحاكمة".

وعن صورته بجانب والده في المحكمة وهو في قفص الاتهام، قال إن هذه الصورة عقب القبض على والده ذهب ليرى والده أثناء المحاكمة ووقف بجانبه في قفص الاتهام، وطلب مني أردد هتافًا وكل من في قاعة المحكمة ردد خلفي وكان الهتاف: "لا إله إلا الله حسني مبارك عدو الله".

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