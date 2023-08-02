الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل".. ضبط المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الصف

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في منطقة الصف.

كان قد تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا على المجني عليه مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهم قتل شاب طلق ناري خلافات

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