الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الغمرى يفضح مصادر تمويل الإخوان والخطط التى تحاك ضد مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ حسام الغمري، يفضح خلاله مصادر التمويل والتقارير مدفوعة الأجر التي تستهدف الدولة المصرية. 

وأضاف خلال الفيديو الذي عرض عبر برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن شخصا يدعى عبدالرحمن أبو ديه أو الشهير بأبو عامر، يمثل وزير إعلام الإخوان، وهذا الشخص من جبروته اشترى كل الإعلاميين في بي بي سي والجارديان وقناة الجزيرة. 

وتابع أن أيمن نور يمارس دوره في منح مكافآت للإعلاميين، كاشفا أن الصحفيين مرتبطون بجروب لرسم الخطط ضد مصر مثل نشر صحفي أجنبي تقريرا معاديا للدولة المصرية قبل أن تعيد نشره المواقع المصرية على اعتبار أنه صادق.

أيمن نور بات خاضعا تماما لسيطرته

وأشار إلى أن أبو عامر، بدأ حياته بتأسيس شركة “نون ميديا”، ويتلقى مصادر تمويله من دول بعضها نظيف والآخر غير نظيف، موضحا أن التمويل يكون من أموال تبرعات وبعضها من دول تحارب النظام المصري، مؤكدًا أن هذا الرجل عندما يزور أيمن نور بالشنطة في قصره يتم إخلاؤه فورا، وأيمن نور بات خاضعا تماما لسيطرته.

حسام الغمري مصادر التمويل الإخوان تستهدف الدولة المصرية أيمن نور عبدالرحمن أبو ديه

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