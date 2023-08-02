بين الشد والجذب.. كيف تأثرت أسعار الذهب بخفض التصنيف الائتمانى الأمريكى؟

تقلبات سعرية طفيفة بأسواق الذهب المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار عقب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، وعاودت الانخفاض بعد إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالتوظيف.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب، إن أسعار المعدن النفيس ارتفعت بقيمة جنيهين في ختام التعاملات، مقارنة باليوم السابق، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، 2153 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1944 دولارًا، ولامست مستوى 1953 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1936 دولارًا.

وأضاف "كامل" أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن رفضه"بشدة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمي فيتش، اليوم الأربعاء؛ تصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة من AAA إلى +AA مستشهدة بالديون المتزايدة على مختلف مستويات الحكومة، وذلك إلى جانب تراجع معايير الحوكمة على مدى العقدين الماضيين، وهو ما أثار المخاوف العالمية وقدم دعمًا لمستويات الأسعار.



بينما كان السبب وراء تراجع الأسعار في ختام التعاملات، يعود إلى صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، وعلى رأسها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي والتي أظهرت إيجابية واضحة، حيث ارتفع التوظيف بالقطاع الخاص بواقع 324 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنحو 191 ألف وظيفة.