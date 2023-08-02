الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بين الشد والجذب.. كيف تأثرت أسعار الذهب بخفض التصنيف الائتمانى الأمريكى؟

الذهب
الذهب

تقلبات سعرية طفيفة بأسواق الذهب المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار عقب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، وعاودت الانخفاض بعد إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالتوظيف.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب، إن أسعار المعدن النفيس ارتفعت بقيمة جنيهين في ختام التعاملات، مقارنة باليوم السابق، حيث سجل جرام الذهب عيار 21،  2153 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1944 دولارًا، ولامست مستوى 1953 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1936 دولارًا.

وأضاف "كامل" أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن رفضه"بشدة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمي فيتش، اليوم الأربعاء؛ تصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة من AAA إلى +AA مستشهدة بالديون المتزايدة على مختلف مستويات الحكومة، وذلك إلى جانب تراجع معايير الحوكمة على مدى العقدين الماضيين، وهو ما أثار المخاوف العالمية وقدم دعمًا لمستويات الأسعار.
 

بينما كان السبب وراء تراجع الأسعار في ختام التعاملات، يعود إلى صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، وعلى رأسها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي والتي أظهرت إيجابية واضحة، حيث ارتفع التوظيف بالقطاع الخاص بواقع 324 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنحو 191 ألف وظيفة.

أسعار الذهب اقتصادية الائتماني افتتحت اسواق الذهب

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس