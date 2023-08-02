محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم “كهربا”، أن هناك أخبارا جيدة ستظهر غدا الخميس بشأن غرامة اللاعب محمود كهربا لنادي الزمالك؛ منوها بأن الملف مع المحامي الدولي علي عباس، التونسي الجنسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه مصري”.

وتابع: “نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة الزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة”، مؤكدًا أن الأهلي ليس طرفًا في القضية ولن يدفع دولارًا واحدًا.

موقف حسين الشحات ومحمد الشيبي

وعن موقف حسين الشحات، قال: “كنت انتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء”.

وتابع أن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلال للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا.